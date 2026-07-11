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Поступление воды наблюдалось на станции метро "Трубная" из-за непогоды

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве из-за обильных осадков наблюдалось поступление воды в вестибюле станции "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии московского метро, станция работает штатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Станция "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии работает в штатном режиме. Ранее в вестибюле наблюдалось поступление воды с городской территории из-за обильных осадков", - говорится в сообщении.

Вода уходила в дренажную систему станции и убиралась сотрудниками мосметро, уточняется в сообщении.

В дептрансе сообщили, что проход на станции не затруднен, входы и выходы открыты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ливень затопил вестибюль станции метро "Трубная".

Как сообщают в столичном департаменте транспорта, в Москве местами идет сильный дождь.

"По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня в Москве ожидаем ливень, грозу и ветер. По возможности используйте для поездок метро", - сообщается в его канале в мессенджере Max в субботу днем.

Дептранс также советует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон во время движения.

"Пешеходов просим переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедиться, что водитель вас заметил и дожидаться полной остановки авто. Грозу и ливень лучше переждать в помещении", - сообщили в департаменте.

Москва Трубная
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