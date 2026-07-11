В центре Москвы из-за дерева на пути задерживались трамваи

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о задержке трамваев в Верхнем Сусальном переулке в центре Москвы из-за дерева на пути.

"В Верхнем Сусальном переулке (в районе остановки "Курский вокзал") из-за дерева на пути задерживаются трамваи № 2, 4 и 32", - говорится в сообщении, размещенном в его канале в мессенджере Max в субботу.

Маршруты были временно изменены, отметили в дептрансе.

Позже в департаменте сообщили, что движение трамваев в Верхнем Сусальном переулке восстановлено.

Как сказали в дептрансе, в столице местами идет сильный дождь. "По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня в Москве ожидаем ливень, грозу и ветер. По возможности используйте для поездок метро", - уточнили в департаменте.