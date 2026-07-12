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Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию
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Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) работают по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней, сообщает Росавиация.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max в воскресенье.

Ранее в данных аэропортах были введены полноценные ограничения.

Домодедово Жуковский Росавиация
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