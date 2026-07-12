Непогода в Московском регионе вызвала сбой ж/д сообщения на Савеловском направлении

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в обе стороны следуют с задержкой в связи с непогодой, сообщает Московская железная дорога.

"Из-за прохождения мощного грозового фронта на севере Московской области в настоящее время движение поездов на ряде дальних участков Савеловского направления осуществляется со снижением скорости. В связи с этим с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в обе стороны", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канала МЖД в воскресенье.