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Непогода в Московском регионе вызвала сбой ж/д сообщения на Савеловском направлении

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в обе стороны следуют с задержкой в связи с непогодой, сообщает Московская железная дорога.

"Из-за прохождения мощного грозового фронта на севере Московской области в настоящее время движение поездов на ряде дальних участков Савеловского направления осуществляется со снижением скорости. В связи с этим с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в обе стороны", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канала МЖД в воскресенье.

МЖД Савеловское направление
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