Около 300 БПЛА в течение суток летели в сторону Московского региона

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - За последние сутки на подлете к Москве сбито 45 БПЛА, всего в сторону Московского региона в течение суток летело около 300 беспилотников, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве", - написал мэр в своем канале в мессенджере Max.