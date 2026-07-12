Поиск

Около 300 БПЛА в течение суток летели в сторону Московского региона

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - За последние сутки на подлете к Москве сбито 45 БПЛА, всего в сторону Московского региона в течение суток летело около 300 беспилотников, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве", - написал мэр в своем канале в мессенджере Max.

Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 300 БПЛА в течение суток летели в сторону Московского региона

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

На фоне непогоды москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом

 На фоне непогоды москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Жителей Москвы предупредили о сильной жаре в субботу

Для аэропорта "Внуково" отменили ограничения

Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло десяти

Сбиты шесть БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3056 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10475 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов