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Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 из-за остановки состава

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Интервалы движения поездов второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2/D2) увеличены в обе стороны из-за остановки состава, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 18:12 на перегоне "Павшино - Тушино" Рижского направления совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 7336 "Нахабино - Подольск". На период оказания помощи движение на данном участке организовано по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

В связи с этим с увеличенным интервалом следуют электропоезда МЦД-2 в обе стороны, отметили в пресс-службе.

Для скорейшего ввода движения в график ряд поездов в сторону Нахабино следует по укороченному маршруту до Курского вокзала, уточняется в сообщении.

Железнодорожники совместно с компанией-перевозчиком принимают все необходимые меры для скорейшей нормализации движения на МЦД-2, сообщили в пресс-службе.

МЦД-2
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