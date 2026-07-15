Станция "Петровско-Разумовская" МЦД-3 закроется с 15 июля из-за строительства ВСМ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Поезда третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) с 15 июля временно прекратят останавливаться на станции "Петровско-Разумовская", сообщили в столичном департаменте транспорта.

В частности, в среду специалисты приступят к укладке новой путевой инфраструктуры для ВСМ на участке, где находится станция "Петровско-Разумовская". Пути, по которым ходят поезда МЦД-3, необходимо перенести, а платформы и другую пассажирскую инфраструктуру - демонтировать, чтобы в будущем построить новую.

Выполнить строительные работы без влияния на привычное движение невозможно, пояснили в дептрансе.

Там добавили, что на период строительства будет возведена временная инфраструктура.

"О дате возобновления остановки поездов D3 на станции "Петровско-Разумовская" сообщим дополнительно", - уточнили в департаменте.

Пассажиров, которые пользуются станцией МЦД-3 "Петровско-Разумовская", дептранс просит временно строить маршруты до/от одноименных станций МЦД-1, Серпуховско-Тимирязевской или Люблинско-Дмитровской линий московского метро.

В будущем "Петровско-Разумовская" станет одним из крупнейших транспортных узлов города и объединит сразу пять линий рельсового каркаса. Новый современный городской вокзал, который появится на МЦД-3, позволит совершать пересадки между первым и третьим диаметрами, метро и ВСМ в комфортных условиях, не выходя на улицу, сообщили в департаменте. Здесь также будут останавливаться маршруты наземного городского пассажирского транспорта.