Проезд на московских электросудах на первом и четвертом маршрутах подорожает с 15 июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Стоимость проезда на первом и четвертом регулярных маршрутах речного электротранспорта в Москве повысится с 15 июля, на втором и третьем тарифы останутся прежними, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 15 июля тарифы на поездки на первом и четвертом регулярных речных маршрутах изменятся. Корректировка тарифов позволит и дальше поддерживать высокий стандарт работы речного электротранспорта, а также обеспечит сбалансированную загруженность обоих маршрутов", - говорится в сообщении.

Согласно инфографике, представленной дептрансом, стоимость одной поездки по билету "Кошелек" карты "Тройка" составит в будни 400 руб. вместо 330 руб. в настоящее время. В выходные и праздничные дни поездка обойдется в 700 руб. вместо 500 руб. По банковской карте и СБП стоимость проезда составит 450 руб. вместо 380 в будние дни и 750 руб. вместо 550 в выходные и праздничные дни.

Между тем, стоимость проезда на втором и третьем регулярных маршрутах речного электротранспорта летом не меняется.

Кроме того, поездки на всех маршрутах электросудов включены в билеты "Единый" на 30, 90 и 365 дней. Они остаются самым выгодным способом оплаты. При оплате по тарифам вторым наиболее выгодным способом остается биометрия: 300 руб. в рабочие дни и 600 руб. - в выходные для первого и четвертого маршрутов. Проезд для детей до семи лет бесплатный.

В дептрансе отметили, что 15 июля также будет открыт дополнительный причал "Киевский" на четвертом регулярном речном маршруте.