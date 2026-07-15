ЦИК заявил, что электронное голосование на выборах с помощью терминалов на участках возможно только в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Электронное голосование на выборах на избирательных участках в настоящее время возможно только в Москве, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Центризбирком России на заседании в среду принял постановление о проведении электронного голосования на предстоящих выборах. Согласно решению ЦИК, иногородние граждане смогут проголосовать на парламентских выборах на любом московском избирательном участке с помощью терминалов электронного голосования.

"Речь идет исключительно о Москве, поскольку больше ни в одном субъекте РФ не может сейчас проходить и не будет проходить электронное голосование ни в каком виде", - сказала Памфилова на заседании.

Норма об электронном голосовании заложена в федеральном законодательстве на перспективу. Для его распространения на другие регионы России необходимо разработать современные федеральные терминалы или комплексы электронного голосования, связанные с цифровой платформой ЦИК РФ, отметила она.

"Поскольку московские терминалы электронного голосования жестко привязаны к московской базе, мы их не можем и даже не будем применять нигде, и никакого электронного голосования в ближайшей перспективе, кроме Москвы, быть не может", - подчеркнула Памфилова.