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Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

Агентство предупредило о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении на подлете к столице семи беспилотников.

Москва Домодедово
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