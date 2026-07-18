Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

Агентство предупредило о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении на подлете к столице семи беспилотников.