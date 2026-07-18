Число летевших на Москву беспилотников достигло 55

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации в субботу еще 22 беспилотников летевших на столицу, их общее количество выросло до 55.

В своем канале в Max Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее в субботу сообщалось об уничтожении 33 летевших на Москву БПЛА.

В настоящее время московский аэропорт Домодедово работает по согласованию, в Жуковском введены ограничения на прием и выпуск самолетов.