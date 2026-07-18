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Пулково работает по согласованию, Жуковский закрыт

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт Пулково принимет и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, московский аэропорт Жуковский приостановил работу, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства.

В московском аэропорту Жуковский введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал об уничтожении беспилотника над регионом.

В ночь на субботу сообщалось, что на подлете к Москве уничтожено 33 беспилотника, столичный Домодедово облуживает рейсы по согласованию.

Петербург Пулково Москва Жуковский
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