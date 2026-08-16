Число летевших на Москву беспилотников превысило 100

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - На подлете к Москве сбито еще 29 беспилотников, всего этой ночью было уничтожено 105 БПЛА, летевших на столицу, сообщил ее мэр Сергей Собянин.

"13 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны", - говорится в сообщении в канале Собянина в Max.

После этого московский мэр написал о ликвидации семи дронов, затем еще девяти.

Ранее сообщалось об уничтожении 76 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

Перед этим в Росавиации проинформировали о приостановке работы столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.