В столичном регионе последняя неделя августа начнется с похолодания

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В московском регионе после теплых выходных ожидается похолодание, сообщила "Интерфаксу"ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

"В понедельник, 24 августа, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 9-14 градусов, днем - 18-23. Во вторник - переменная облачность, тоже местами небольшой дождь. Ночью 13 градусов, днем - чуть еще прохладнее, 16-21 градус. В среду, 26 августа, ожидается такая же погода - ночью 13 градусов, днем - 16-21", - сказала она.

Такая температура ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Похолодание связано с циклоном, который придет в столицу с юго-запада.

Ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми.

"22 августа ночью преимущественно без осадков, 12-14 градусов - относительно прохладная ночь. Днем - облачно с прояснениями, кратковременный дождь, 23-25 градусов. В воскресенье - облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь. Ночь теплее - 17-19 градусов, днем - 22-24 градуса, - сказала синоптик. - Можно сказать, что погода в выходные у нас будет хорошая, летняя - температура выше климатической нормы на 2-3 градуса".