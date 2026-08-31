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Синоптики ожидают, что погода в сентябре в Москве будет в пределах нормы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве в сентябре будет в пределах или немного выше нормы, сообщил директор Гидрометцентра Юрий Симонов.

"На европейской части России погода будет около и выше нормы. В Москве - температура около нормы, но на положительном фоне, а значит чуть выше нормы", - сказал Симонов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, такая же погода ожидается на азиатской территории страны - в Сибири и на Дальнем Востоке, "несколько ниже нормы будет на крайнем северо-западе европейской части России и Чукотке".

"В сентябре дефицит осадков ожидается на юге европейской части России, за исключением республик Северного Кавказа, где традиционно выпадают в горах достаточно интенсивные осадки. Избыток осадков ожидается на юге и в центральных районах Красноярского края, в отдельных районах юга Дальневосточного федерального округа. Это продолжит сезон паводков на территории ДВФО, в сентябре там риски высоких паводков достаточно велики", - отметил Симонов.

Отвечая на вопрос, ждать ли "бабье лето" и когда, синоптик ответил, что "на самом деле бабье лето уже наступило".

"После такого похолодания, которое мы наблюдали в конце августа, сейчас идет потепление. Завтра в Москве и центральной России в связи с тем, что будут преобладать западные и юго-западные воздушные массы, они более теплые, потеплеет. И мы ожидаем до 24-26 градусов тепла в Москве. И в целом по городам европейской части России неплохие показатели. Температуры, характерные для лета. Поэтому можно сказать, что нас погода в начале сентября будет радовать", - сказал глава Гидрометцентра.

Однако, он обратил внимание, уже 2 сентября "мы будем находиться в зоне пониженного давления, придет более неустойчивая погода, кратковременные дожди, температурный фон будет приходить к норме". "Но все равно будет относительно тепло", - добавил синоптик.

Юрий Симонов Гидрометцентр РФ
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