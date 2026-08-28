Сбито два беспилотника, летевших на Москву

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице двух беспилотников.

"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Ранее в ночь на пятницу сообщалось, что столичный аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.