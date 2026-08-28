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Москвичи, тестируя ДЭГ, высказались против переноса памятника Пушкину

Москвичи, тестируя ДЭГ, высказались против переноса памятника Пушкину
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве в течение шести часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами, в нем приняли участие больше 740 тысяч человек, большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила мэрия.

Ранее вернуть памятник на первоначальное место предложил председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР Никита Михалков. Его инициативу передали Общественному штабу Москвы по наблюдению за голосованием. Штаб решил протестировать ДЭГ на этом предложении.

Голосование проходило 28 августа с 08:00 до 14:00 на сайте elec.mos.ru и на 132 избирательных участках. В нем участвовали совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве. Большинство москвичей выбрали формат дистанционного электронного голосования. Тестирование прошло штатно. Публичные испытания системы были организованы впервые за два года.

Никита Михалков Пушкин ДЭГ Москва Тверской бульвар Пушкинская площадь
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