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Оплата на участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов возобновится с 31 августа

Оплата на участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов возобновится с 31 августа
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил в телеграм-канале о возобновлении оплаты проезда на участках Московского скоростного диаметра (МСД) от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов с понедельника, 31 августа.

Оплата за проезд по данным участкам временно не взималась с 18 мая.

В дептрансе напомнили, что проезд по всем участкам диаметра остается бесплатным 70% времени суток, а также в выходные и праздники. Плата взимается только в критически загруженные часы по будням - с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Оплатить проезд можно через приложение "Парковки России", на сайте msd.mos.ru, а также в сторонних сервисах - например, на Госуслугах или в приложениях банков, где указаны данные о транспортном средстве, отмечается в сообщении.

Дептранс МСД Москва
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