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Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях; ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства.

Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договорённостей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке.

Новак призвал участников совещания действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке.

В рамках совещания были всесторонне проанализированы актуальные данные по производству нефтепродуктов, текущий баланс запасов топлива, а также меры, направленные на поддержку внутреннего рынка, в том числе продление до 30 сентября запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей производителями.

Также была рассмотрена ситуация с топливообеспечением в отдельных субъектах, в том числе в Архангельской области, Новосибирской области, Республике Саха (Якутия), Свердловской области и других.

"Для обеспечения стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объёмов топлива с учётом потребностей субъектов и обеспечению сбалансированности топливных балансов в регионах. Ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей остаётся на особом контроле - необходимые объёмы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объёме", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассмотрен вопрос поставок топлива в рамках северного завоза. Отмечено, что необходимые объёмы нефтепродуктов для северных территорий поставляются в установленные сроки. Работа по обеспечению регионов топливом будет продолжена во взаимодействии с субъектами РФ с учётом их потребностей и особенностей логистики.

ФАС продолжает мониторинг деятельности участников топливного рынка. Особое внимание уделяется соблюдению требований антимонопольного законодательства и недопущению нарушений, подчеркивает правительство.

Александр Новак ФАС
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