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Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 10

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в понедельник еще четырех беспилотников, летевших в направлении столицы.

"ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении в канале Собянина в Max.

Ранее сообщалось о ликвидации на подлете к столице в понедельник шести дронов, таким образом, их общее количество увеличилось до 10.

Москва БПЛА
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