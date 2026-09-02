Аэропорт Домодедово перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Внуково.