Собянин сообщил, что в августе в сторону Московского региона выпустили 8670 БПЛА

По данным мэра, 795 дронов были уничтожены на подлёте к Москве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала августа в сторону Московского региона были выпущены более 8,6 тыс. беспилотников, большая часть из которых была сбита на дальних подступах к столице, а почти 800 - на подлёте к городу.

"В период с 08:30 01 августа по 08:30 01 сентября в сторону Московского региона летели 8670 БПЛА", - говорится в сообщении в официальном канале столичного мэра в Max.

Отмечается, что "большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", а "795 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве".