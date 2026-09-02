Движение затруднено на Киевском шоссе в Москве из-за застрявшего в отбойнике раненого лося

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено на 2,3 км по направлению в область, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение осуществляется по трем полосам из пяти, затруднено на 2,3 км по направлению в область", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике на 23-м километре Киевского шоссе в районе метро "Саларьево".