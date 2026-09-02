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В Москве сервисы проката оштрафовали более 77 тыс. электросамокатчиков с начала сезона

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 77 тыс. человек получили штрафы от операторов сервисов проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) с начала сезона, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Чтобы опасных инцидентов на дороге с участием СИМ было меньше, операторы проката применяют жесткие санкции. Так, со старта сезона сервисы оштрафовали свыше 77 тыс. человек", - говорится в сообщении департамента в мессенджере Max.

Отмечается, что за самые грубые и опасные нарушения сервис выписывает максимальный штраф - до 100 тыс. руб. Среди них: поездка вдвоем на одном самокате, передача самоката несовершеннолетнему, езда в состоянии опьянения.

Такие инциденты круглосуточно фиксируют камеры Центра организации дорожного движения, а также сотрудники ГАИ и операторы аренды во время рейдов, уточнили в дептрансе.

дептранс Москва
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В Москве сервисы проката оштрафовали более 77 тыс. электросамокатчиков с начала сезона

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