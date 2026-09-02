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Девушка в Москве отдала сообщнику мошенников деньги и ценности на 3,5 млн рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Телефонные мошенники убедили несовершеннолетнюю москвичку отдать им из родительского сейфа деньги и драгоценности на 3,5 млн рублей, сообщили в столичном ГУ МВД РФ в среду.

В полицию сообщила ее мать, 48-летняя жительница столицы.

Ранее 17-летней москвичке позвонили неизвестные, представившиеся сначала работниками поликлиники, а в дальнейшем госслужащими. Под угрозой привлечения к ответственности и утраты сбережений они убедили девушку задекларировать имеющиеся дома деньги.

Москвичка впустила в квартиру незнакомца, он вскрыл сейф, а девушка передала ему деньги в рублях и валюте, а также ювелирные украшения.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Чертаново-Северное задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 19-летний местный житель. Полученные деньги и украшения он успел передать сообщнику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Москва
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