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Движение будет перекрыто на ряде улиц и набережных в центре Москвы 6 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет ограничено на ряде улиц и набережных в центре Москвы в связи с проведением крестного хода в воскресенье, 6 сентября, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"6 сентября будет закрыто движение машин на ряде улиц и набережных в центре в связи с проведением крестного хода", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в четверг.

Так, движение будет закрыто с 06:00 до окончания мероприятия на улицах Волхонке, Хамовническом Валу и Москворецкой, на набережных Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской, в проездах Соймоновском, Лужнецком и Новодевичьем, а также на Большом Москворецком мосту в направлении Москворецкой улицы.

Не будет также движения с 12:00 до 15:00 на Комсомольском проспекте от д. 10А, стр. 7 по Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы; с 12:00 до окончания мероприятия на участках улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой.

Помимо этого, с 01:00 4 сентября до окончания мероприятия будет ограничено движение по одной полосе в каждом направлении с сохранением движения по двум полосам на Фрунзенской набережной в районе Андреевского моста.

Как сообщили в дептрансе, 6 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на всех участках временных ограничений.

Москва дептранс
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