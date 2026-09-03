В Москве двух участников банды осудили за хищение алмазов на 133 млн рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил Армана Саакяна и Армена Петросяна к шести годам колонии каждого за хищение с предприятия АК "АЛРОСА" (ПАО) алмазов на сумму около 133 млн рублей, сообщили в четверг в Мосгорсуде.

"Каждого из осужденных суд приговорил к 6 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным суда, Петросян и Саакян в составе организованной группы "обеспечивали создание и контроль каналов финансирования преступной деятельности и сбыта похищенного алмазного сырья, а также осуществляли приискание и снабжение эксперта предприятия техническими алмазами и алмазным сырьем околоювелирного качества для подмены высококачественных алмазов в целях визуального сокрытия совершаемого хищения".

Таким образом, с предприятия на протяжении почти 5 лет было похищено алмазов массой более 70 тыс. карат на общую сумму около 133 млн рублей.