Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Московской области до утра пятницы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минэкологии Подмосковья предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей, которые сохранятся в регионе до утра пятницы, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"С 20:00 часов 3 сентября до 09:00 часов 4 сентября 2026 года на территории городских и сельских поселений Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подмосковным предприятиям необходимо обеспечить выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.