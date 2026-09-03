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Детский велофестиваль в Москве перенесут из-за ожидающейся непогоды

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о переносе второго детского велофестиваля с 5 на 13 сентября из-за ожидающейся непогоды в Москве.

"Переносим второй детский велофестиваль с 5 на 13 сентября. По данным метеорологов, в выходные ожидаются ливни, сильный ветер и заметное похолодание. Безопасность и комфорт маленьких велосипедистов - наш приоритет", - говорится в сообщении департамента.

Площадка и время проведения детского велофестиваля 13 сентября остаются прежними: Цветной бульвар, с 10:00 до 18:00, уточнили в дептрансе.

Позже в дептрансе сообщили, что в связи с переносом московского детского велофестиваля временные перекрытия 5 сентября на Цветном бульваре отменяются.

Москва дептранс
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