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Аэропорт Домодедово работает по согласованию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max в четверг.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.

Домодедово Росавиация
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