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Состоялось открытие третьей очереди парка развлечений "Остров Мечты"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл III очередь парка развлечений "Остров Мечты"; церемония прошла в День города Москвы, в ней принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах к участию президента РФ в открытии объектов в День города в Москве, с момента открытия "Острова Мечты" в 2020 году число посетителей парка выросло в четыре раза и в 2025 году превысило 5 млн человек. Всего за 5 лет парк посетили свыше 20 млн гостей.

В рамках первой очереди в 2020 году была открыта крытая часть парка общей площадью порядка 300 тыс. кв.м, что эквивалентно 42 футбольным полям. За последние годы площадь крытого парка развлечений выросла на 50%, а количество аттракционов - более чем на 80%.

В рамках второй очереди в 2023 году на "Острове Мечты" был открыт крупнейший в стране пляжный клуб городского типа Dream Beach Club на 2 тыс. 300 мест, который посещают свыше 220 тыс. человек в год.

После открытия объектов третьей очереди "Остров Мечты" стал крупнейшим парком развлечений России по числу тематических зон (15 тематических зон) и вошёл в топ-5 парков развлечений мира по числу механических аттракционов (более 60 аттракционов). Общая площадь застройки парка достигла 850 тыс. кв.м.

Теперь парк сможет принимать почти в три раза больше посетителей - до 45 тыс. человек в день, отмечается в материалах.

Кроме того, на открытой части "Острова Мечты" создано 1,8 тыс. новых рабочих мест, а всего в парке развлечений трудятся свыше 4,2 тыс. человек.

В материалах уточняется, что третья очередь парка развлечений "Остров Мечты" в Нагатинском Затоне - парк экстремальных аттракционов под открытым небом, включающий пять тематических зон. В парке более 20 механических аттракционов, в том числе не имеющие аналогов в России.

В настоящее время в непосредственной близости от парка развлечений ведётся строительство станции "Остров мечты" Бирюлёвской линии метро.

Остров мечты Владимир Путин Сергей Собянин
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