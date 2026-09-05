Ряд дорог перекрыт в центре Москвы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии Москворецкой и Кремлевской набережных и Большого Каменного моста в центре Москвы.

"Движение временно закрыто на Москворецкой набережной по направлению в центр. На Кремлевской набережной по направлению в центр. На Большом Каменном мосту по направлению в центр", - говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере Max в субботу.

Кроме того, движение временно закрыто на улице Знаменке по направлению в центр.