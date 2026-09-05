Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл новый московский городской вокзал (МГВ) "Серп и Молот" на четвертом московском центральном диаметре (МЦД-4); церемония прошла в День города Москвы с участием мэра столицы Сергея Собянина.

Как сообщается в материалах к участию президента РФ в открытии объектов в День города в Москве, московский городской вокзал площадью свыше 7,3 тыс. кв. м. "Серп и Молот" - это один из крупнейших транспортных узлов на востоке Москвы, который помимо четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) объединяет две линии метрополитена - Люблинско-Дмитровскую (станция "Римская") и Калининскую (станция "Площадь Ильича"), маршруты наземного пассажирского транспорта и трамвая.

В составе городского вокзала были построены две современные платформы, пассажирский конкорс и новое здание вокзала площадью порядка 3 тыс. кв. м, а также южный пассажирский вестибюль, уточняется в сообщении.

На прилегающей к вокзалу территории было выполнено благоустройство сквера Гжельского переулка, который стал пешеходным.

Открытие вокзала "Серп и Молот" сделало комфортнее поездки в Москву для жителей таких крупных городов Московской и Владимирской областей как Реутов, Балашиха, Купавна, Электроугли, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Покров и Петушки с населением около 1 млн человек. Было также улучшено транспортное обслуживание и более 200 тыс. жителей московских районов Таганский и Лефортово.

Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток транспортного узла "Серп и Молот" увеличится на 40% и составит более 100 тыс. пассажиров в сутки, сообщается в материалах.

Там отмечается, что в планах по развитию транспортного узла - перенос пассажирской платформы "Москва-Товарная", в результате чего на "Серпе и Молоте" будут останавливаться поезда МЦД-2.

Кроме того, уже в 2026 году будет завершено строительство продления трамвайной линии по шоссе Энтузиастов до МКАД. Новый маршрут трамвая обеспечит прямую беспересадочную связь вокзала с московским районом Ивановское.

С открытием "Серпа и Молота" на Центральном транспортом узле действуют уже 90 московских городских вокзалов.