В Москве стартует голосование на выборах в Госдуму

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В столице в пятницу начинается голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва; московские избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 в каждый из трех дней голосования с 18 по 20 сентября.

Отдать голос на выборах в Госдуму смогут жители столицы с постоянной регистрацией, которым на дату голосования будет не менее 18 лет. Избирателям из района Щукино также предстоит проголосовать за муниципальных депутатов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На выборах 18-20 сентября москвичам будут доступны все способы волеизъявления: они смогут проголосовать с помощью бумажного бюллетеня на избирательных участках города, а также проголосовать в электронном формате, отмечается на сайте.

Онлайн-голосование будет проходить на официальном интернет-портале для проведения дистанционного электронного голосования на выборах в Москве (elec.mos.ru) круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. В нем смогут принять участие пользователи портала мэра и правительства Москвы (mos.ru), которые заранее получили полную учетную запись и актуализировали свои данные.

Для голосования на выборах в Госдуму жители столицы получат два анонимных бюллетеня. В первом предложат выбрать федеральный список депутатов одной из политических партий, во втором - кандидата в депутаты по своему одномандатному округу. Жители района Щукино получат третий бюллетень и проголосуют также за муниципальных депутатов. В нем нужно будет выбрать от одного до трех кандидатов из предложенного списка.

Получить электронные бюллетени также можно на избирательном участке. Они будут открыты во всех районах Москвы. Терминалы электронного голосования доступны на любом из них. Чтобы ими воспользоваться, нужно посетить удобный участок с паспортом. Документ проверят при входе, а затем его нужно будет отсканировать на терминале, отмечается на портале.

Проголосовать при помощи бумажного бюллетеня можно будет только на избирательном участке по адресу постоянной регистрации. Для этого необходимо прийти на нужный участок в часы его работы с паспортом.

Помимо этого, с 18 по 20 сентября в голосовании на выборах в Москве также будут участвовать гости из других регионов страны, которые воспользовались механизмом "Мобильный избиратель" и решили голосовать по месту нахождения в столице. Отдать голос таким образом за депутатов Госдумы по федеральным партийным спискам, а также за высших должностных лиц шести субъектов РФ (Республики Мордовии и Республики Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей) можно будет на любом городском избирательном участке, используя электронный терминал. Принять участие в голосовании при помощи бумажного бюллетеня жители регионов смогут на тех участках, к которым они заранее прикрепились.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в России в текущем году в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Будет проведено более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября проходят выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проводятся выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.