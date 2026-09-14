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В Москве проведут розыгрыш призов среди посетителей театров

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей России запустил проект "Театральный маршрут", в рамках которого зрители московских театров могут собирать штампы за посещение спектаклей и участвовать в розыгрыше призов до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе СТД.

"Мы предлагаем превратить походы на спектакли в театральное путешествие. Для участия понадобится "Театральный паспорт", который можно бесплатно получить в Союзе театральных деятелей. Дальше всё просто: покупаете билет, приходите на спектакль, получаете в театре уникальный штамп - и отправляетесь дальше по своему маршруту", - говорится в сообщении.

В проекте участвуют театр имени Евгения Вахтангова, МХТ имени Чехова, "Современник", мастерская Петра Фоменко, МХАТ имени Горького, Школа драматического искусства, Театр Олега Табакова и Театр имени Маяковского.

"Чем больше спектаклей вы увидите, тем больше отметок будет в вашем паспорте, а значит, тем ближе вы к подаркам от СТД и театров-участников", - отметили в СТД.

Проект продлится с сентября по декабрь 2026 года и приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Получить "Театральный паспорт" можно в Центральном аппарате СТД на Страстном бульваре.

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