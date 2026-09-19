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В Общественном штабе по наблюдению за выборами подтвердили штатную работу ДЭГ в Москве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), несмотря на мощные кибератаки, работает штатно, сообщил "Интерфаксу" председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

"Все работает штатно", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о том, повлияла ли кибератака на работу системы ДЭГ в столице.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной кибератаке. По ее словам, такая атака продолжается; она "очень масштабная и интенсивная".

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в России в текущем году в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Москва ДЭГ Общественный штаб
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