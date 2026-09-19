Глава ЦИК заявила о мощной кибератаке ночью на московскую систему ДЭГ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Московская система электронного голосования всю ночь подвергалась мощной кибератаке, она продолжается; при этом ДЭГ работает штатно, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По уточненной информации, которая подошла вот совсем недавно. На самом деле, всю ночь буквально непрерывно московская система подвергалась очень мощной атаке. (...) Атака эта продолжается практически постоянно, и очень она масштабная и интенсивная, то есть на Москву сейчас", - сказала она журналистам в субботу.

По ее словам, при этом дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно.

"Все нормально, и никто этого не заметил. (...) У нас не было информации ни об одном инциденте, жалоб по поводу ДЭГ", - отметила Памфилова.

По словам главы ЦИК РФ, кибератака на Москву - "это явно скоординированные попытки помешать нормальной работе системы, оказать негативное давление на весь избирательный процесс в столице".

"Все атаки успешно отбиваются, отбились. Я уверена, что будут отбиты, все технические специалисты, организаторы (...) держат ситуацию под полным контролем, и защищенность системы позволяет сохранять непрерывность голосования, безопасность данных, достоверность волеизъявления граждан", - подчеркнула Памфилова.