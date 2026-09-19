Общественный штаб заявил, что атаки на ДЭГ в Москве приводят к замедлению доступа к системе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил о замедлении доступа к инфраструктуре дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице у ряда пользователей из-за кибератак.

"Продолжается кибератака на инфраструктуру московского дистанционного электронного голосования. Атаки проходят на разных уровнях L2, L3 и L7 (так называемые атаки микротиков). Профиль атак динамически меняется, что может приводить к замедлению доступа к инфраструктуре ДЭГ у некоторых пользователей различных сетей связи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте штаба в субботу.

Отмечается, что специалисты принимают необходимые меры для обеспечения стабильной работы системы.

"На процесс голосования атаки не влияют, все голоса избирателей корректно учитываются системой", - сообщили в Общественном штабе.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова сообщила журналистам в субботу днем, что кибератака на ДЭГ Москвы продолжается. По ее словам, ни один из избирателей кибератак не заметил, "голосуют спокойно".

"Этой ночью и сейчас продолжается очень мощная кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосования, но никто этого не заметил, потому что она успешно отражалась, и отражает очень мощное средство защиты. Ни один из избирателей это не заметил, спокойно все голосуют", - сказала она.

Памфилова добавила: "В этом мире больших вызовов мы должны уметь защищаться, отбиваться от этих угроз и быстро восстанавливать то, что было нарушено. Это же касается новых цифровых вызовов и современных технологий".

Ранее глава ЦИК РФ сообщила, что московская система ДЭГ всю ночь подвергалась мощной кибератаке. По ее словам, такая атака продолжается; она "очень масштабная и интенсивная".

В Общественном штабе по наблюдению за выборами подтвердили "Интерфаксу" штатную работу ДЭГ в Москве.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в России в текущем году в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате, будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.