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Пять человек пострадали из-за атаки БПЛА в Подмосковье, среди них председатель УИК

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о председателе УИК, пострадавшем в результате атаки беспилотников на Московскую область.

"Поступила информация утром о происшествии Подмосковье. Сама в Подмосковье живу - слышала, грохотало сегодня, и многие слышали. Была беспрецедентная концентрированная атака на Подмосковье - обрушилось более 1600 дронов. В Ленинском округе Подмосковья при атаке беспилотников пострадали пять человек, повреждены 14 домов, к сожалению, среди пострадавших председатель УИК 1283 Санахина Наталья Сергеевна, слава богу, жива", - сказала она на брифинге в ЦИК в воскресенье.

Памфилова отметила, что при падении обломков БПЛА пострадал ее частный дом - "выбило окна, двери, осколками повредило ноги".

"Угрозы жизни нет, слава богу, дети живы. Несмотря на это, Наталья Сергеевна вышла на участок, провела открытие, она, как председатель, вовремя его открыла и продолжила работу. Вот такие наши люди - кремень", - подчеркнула глава ЦИК.

Подмосковье УИК ЦИК РФ Элла Памфилова
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