Двум десяткам человек потребовалась помощь после атаки дронов в Подмосковье

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Двадцать человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА в Подмосковье, 15 из них госпитализированы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас самое главное - здоровье тех, кто пострадал этой ночью. В результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них трое детей. 15 пострадавших госпитализированы, еще шестеро после оказания помощи отказались от госпитализации", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти. Оба ребенка находятся в Подольской детской больнице. Их готовят к переводу в Детский клинический центр им. Рошаля.

Также в городском округе пострадали шестеро взрослых. Один мужчина находится в тяжелом состоянии - с множественными травмами его доставили в Бронницкую больницу, он в операционной. Еще трое госпитализированы с различными травмами. Двоим пострадавшим помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

В Люберцах двое мужчин получили осколочные ранения. Один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, второму оказали помощь без госпитализации.

В Ленинском округе пострадали мужчина и молодая женщина - оба получили осколочные ранения ног и находятся в Видновской больнице.

В Домодедово пострадали пятеро, среди них 11-летний ребенок. Взрослые получили осколочные ранения и другие травмы, они госпитализированы. У ребенка поверхностная рана ноги, после оказания помощи госпитализация ему не потребовалась.

В Котельниках медицинская помощь потребовалась двум мужчинам. Врачи оказали им необходимую помощь, от госпитализации они отказались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион ночью подвергся массированной атаке БПЛА, было сбито 249 беспилотников в 17 округах, два человека погибли, в двух многоквартирных домах и в складском комплексе начались пожары, один многоквартирный дом поврежден.