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Собянин сообщил об уничтожении еще 11 беспилотников

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 11 беспилотников, атаковавших столицу, их общее количество в ночь на вторник увеличилось до 39.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении в канале Собянина в Max.

Ранее в ночь на вторник московский мэр информировал об уничтожении 28 дронов.

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Москва беспилотники
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