Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 57

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Число летевших на Москву в ночь на вторник беспилотников достигло 57, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уничтожены 18 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в своем канале в мессенджере Max.

Ранее во вторник было нейтрализовано 39 дронов, пытавшихся атаковать Москву.

Как сообщалось, в настоящее время не принимают и не отправляют воздушные суда столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.