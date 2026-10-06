Один человек погиб, шестеро пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Подмосковье есть погибший, еще шесть человек пострадали, сообщил глава региона Андрей Воробьев во вторник.

"По предварительным данным, пострадали шесть человек. В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция", - написал Воробьев в "Max".

Кроме того, помощь врачей потребовалась троим в деревне Ляхово Домодедовского округа.

"К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина", - сообщил губернатор.

Продолжается устранение последствий беспилотной атаки, жителям оказывается необходимая помощь, добавил Воробьев.