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Один человек погиб, шестеро пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Подмосковье есть погибший, еще шесть человек пострадали, сообщил глава региона Андрей Воробьев во вторник.

"По предварительным данным, пострадали шесть человек. В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция", - написал Воробьев в "Max".

Кроме того, помощь врачей потребовалась троим в деревне Ляхово Домодедовского округа.

"К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина", - сообщил губернатор.

Продолжается устранение последствий беспилотной атаки, жителям оказывается необходимая помощь, добавил Воробьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2026 года Военная операция на Украине
Подмосковье Андрей Воробьев Истра
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