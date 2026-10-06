В ночь на вторник в сторону Московского региона летело 650 БПЛА

На подлете к столице уничтожено 105 беспилотников

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В сторону Москвы с 20:30 понедельника до 05:00 вторника летело 650 беспилотников, на подлете к столице ликвидировано 105 БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.

"В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Ранее Собянин информировал об уничтожении в ночь на вторник 93 дронов, атаковавших столицу.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский не принимали и не отправляли самолеты.