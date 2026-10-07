На Савеловском направлении МЖД случился сбой в обоих направлениях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На Савеловском направлении Московской железной дороги задерживаются электрички в направлении и Москвы, и области, сообщила, сообщила МЖД.

"Сегодня в 18:31 мск по техническим причинам на перегоне Орудьево - Вербилки Савеловского направления совершил вынужденную остановку грузовой поезд", - говорится в сообщении.

Время задержки электричек составляет около полутора часов. МЖД делает все необходимое для введения поездов в график.