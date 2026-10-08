Первый участок Бирюлевской линии московского метро будет запущен в 2028 году

Строительство станции "Луганская" Бирюлевской линии метро Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел ход строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии столичного метрополитена и заявил, что первый участок будущей линии будет введен в 2028 году.

"Мы продолжаем активно строить долгожданную Бирюлевскую линию метро. Она разбита на две очереди. Первая очередь - это от ЗИЛа до "Печатников". Мы ее сдаем в 2028 году, в 2029 году - от "Печатников" до Бирюлево Западное, вторая часть в 29-м году. График очень напряженный, расслабляться некогда. Поэтому мы вышли на строительство практически на всех станциях будущей линии метро", - сказал Собянин в ходе осмотра строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии.

Он подчеркнул, что после запуска второй очереди начнется строительство метро до Щербинки через Московскую область. "Большая линия, которая будет обслуживать около 10 районов города Москвы и Подмосковья", - добавил мэр.

В свою очередь операционный директор ПАО "Пик-СЗ" Иван Поландов отметил, что в настоящее время ведутся работы по строительству стены в грунте. "Полное завершение стены в грунте для станции (планируется) до конца октября. Дальше мы выполняем разработку котлована. (...) Задача в весенне-летний период передать под тоннелепроходческий механизированный комплекс", - уточнил Поландов.

Как сообщается в материалах мэрии Москвы, первая очередь Бирюлевской линии будет включать участок "ЗИЛ-Курьяново" длиной 8,65 км с четырьмя станциями. Новые станции метро в пешей доступности получат более 300 тыс. жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон и Печатники. Вторая очередь включает участок "Курьяново-Бирюлево" длиной 13,55 км с шестью станциями.

В ходе осмотра строительства станции метро Собянин также посетил новый дом, построенный в рамках программы реновации, и пообщался с семьями, который переедут в этом дом.

Монолитный односекционный жилой комплекс расположен по адресу: Кавказский бульвар, д.27, корп.1. Новостройка расположена рядом с будущей станцией метро "Луганская" Бирюлевской линии метро. В новостройке 140 квартир общей площадью 8,4 тыс. кв. метров.

"Мы стараемся, чтобы дома по реновации выглядели по-современному: меняем дизайн, улучшаем качество, чтобы было приятно жить", - отметил мэр.

Он добавил, что в районе Царицыно в настоящее время идет переселение 37 домов по программе реновации, еще 100 домов планируется переселить.