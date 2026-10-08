Фасадам ресторана "Прага" на Арбате вернут облик 1954 года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Москве началась реставрация фасадов ресторана "Прага", сообщило Мосгорнаследие.

"Здание ресторана "Прага" на Арбате - архитектурная доминанта и значимый московский памятник истории и культуры. (...) Сейчас началась долгожданная реставрация фасадов, работы ведутся поэтапно. Сначала они коснулись первого этажа, где специалисты расчистили поверхности, устранили трещины, восстановили отделку и возвращают подлинный цвет, обнаруженный в ходе исследований. Реставраторам предстоит восстановить исторический облик легендарной "Праги" на 1954 год", - сказал через пресс-службу руководитель ведомства Алексей Емельянов.

В ходе научно-исследовательских работ специалисты изучили все отделочные слои фасадов. Это позволило установить подлинный серо-голубой цвет. Сейчас на уровне первого этажа фасады окрашивают в исторический оттенок. После этого по всей высоте здания установят строительные леса.

Реставраторам предстоит демонтировать конструкции навеса, крыльца и стеклянного заполнения бывшей въездной арки. Будут отреставрированы латунные поручни оконных проемов, кронштейны центрального эркера и фрагменты облицовки цоколя гранитными плитами.

Будут приведены в порядок вазоны угловой входной группы, барельефы прямоугольных ниш над оконными проемами, пояса межэтажных тяг и венчающие карнизы. На уровне четвертого этажа воссоздадут балюстрады галерей и арочных оконных проемов, а на шестом этаже - утраченные декоративные навершия купола башенки и отреставрируют шпиль купола ротонды с декоративной ковкой.

Усадьба на улицах Арбата и Поварской, где располагалась "Прага", сформировалось в начале XIX века. В 1896 году у трактира, который был открыт в корпусе на Поварской улице, появилось название "Прага". В 1907 году здание приобрел владелец ресторана купец Семен Тарарыкин, по заказу которого архитектор Лев Кекушев надстроил и расширил особняк. Основную отделку фасадов и интерьеров выполнили в 1913-1915 гг. по проекту архитектора Адольфа Эрихсона. В 1950-х годах здание реконструировали, декор фасадов упростили. В разные годы "Прагу" посещали Сергей Есенин, Марина Цветаева, Сергей Рахманинов и Михаил Булгаков.

Сейчас это памятник культуры регионального значения.

В 2018 году здание закрыли в ожидании реставрации.