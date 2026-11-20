Пробки в Москве достигли 7 баллов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Низкая скорость потока наблюдается на дорогах Москвы в пятницу вечером, сообщает столичный департамент транспорта.

"Сейчас в городе - вечерний разъезд. Местами наблюдаем интенсивное движение. Для поездок быстрее - на городском транспорте. По данным ЦОДД, загруженность дорог - 7 баллов, а средняя скорость движения - 24 км/ч", - говорится в сообщении дептранса.

По данным дептранса, движение наиболее затруднено на внешней стороне МКАД, 76 км, на внутренней стороне Садового кольца в районе Зубовского бульвара, на Третьем транспортном кольце в районе Тульской эстакады.

"Если вы решили на авто, закладывайте на дорогу больше времени и стройте маршрут заранее. Лучше выехать на машине - после 20:00, когда трафик станет менее интенсивным", - советуют в дептрансе.