В Москве число ДТП с пешеходами при переходе в неположенном месте уменьшилось за год на 29%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Количество ДТП с пешеходами при переходе дороги в неположенном месте в столице за 10 месяцев текущего года сократилось на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Слова заммэра привели в канале департамента транспорта в мессенджере Max в воскресенье.

Количество таких ДТП сократилось с 393 до 279 случаев, уточнили в дептрансе.

Погибших в таких происшествиях стало меньше на 22,2%, пострадавших - на 29,5%, отметил заммэра.

"Для дальнейшего повышения безопасности ЦОДД совместно с Госавтоинспекцией продолжает реализовывать комплекс мер: обустраивать новые переходы и островки безопасности, устанавливать и модернизировать светофоры, улучшать освещение и внедрять новые технологии. Эта работа ведется в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин", - добавил Ликсутов.

В 36% случаев пешеходы переходили дорогу вне перехода, но в зоне его видимости. Еще в 5% случаев люди пересекали крупные магистрали с разделительными ограждениями, в том числе МКАД, уточнили в департаменте.