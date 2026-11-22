Пробка возникла на Пятницком шоссе в Москве из-за ДТП

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Движение в сторону Московской области затруднено из-за аварии на Пятницком шоссе, сообщает столичный департамент транспорта.

"На Пятницком шоссе (в районе вл. 26) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении дептранса в Мах.

Уточняется, что возникла пробка длиной 1 км. Движение осуществляется по одной полосе из четырех. Департамент рекомендует выбирать пути объезда.